Un día como hoy, hace 55 años, FBC Melgar escribió una de las páginas más importantes de su historia y del fútbol arequipeño. El 8 de mayo de 1971, el cuadro rojinegro conquistó la Copa Perú y logró el ascenso a Primera División del fútbol peruano, categoría en la que permanece hasta la actualidad.

La historia se definió cuando el campeonato se jugó en el Estadio Nacional de Lima ante el Colegio Nacional de Iquitos. Melgar solo necesitaba un empate o el triunfo para alzar el título.

Fue el club iquiteño el que adelantó en el marcador a los 45 minutos del primer tiempo, pero el Dominó logró el empate al minuto 43 del segundo tiempo con tanto de Luis Ponce Arroé. Con este marcador, la Copa Perú fue para el club Melgar y para Arequipa, consiguiendo así el ansiado ascenso a la Primera División Peruana.

EQUIPO CAMPEÓN DEL 71

El equipo campeón de ese entonces estuvo conformado por los arqueros Rolando Farfán y José Valderrama; en las defensas estaban Carlos Bermejo, Hernán Paredes, Armando Palacios, Francisco Maldonado (Chuchampas), Elard Delgado, Delfín Delgado, Alfredo Salinas, Julio Chávez.

Volantes: Luis Ponce Arroé, Miguel Moreno, Eusebio Leyva, Enrique Ramírez, César Ticona, Guillermo Fuentes. Delanteros: Raúl Ruiz, José Risco, Raúl Rossell, Ruffo Fernández, Eduardo Márquez y Emilio Barra.

Como entrenador se tenía a Walter Milera Calero (exjugador del Sport Boys del Callao) y como presidente del club a Javier Chirinos Stein.

Luis Ponce Arroé, rojinegro que selló el triunfo y el ascenso a Primera División del Dominó. Foto: FBC Melgar.

DEVELACIÓN DE PLACA

Asimismo, en el marco de los 55 años de aquella histórica conquista, hoy se realizará el develamiento de una placa conmemorativa y la presentación del libro “Rojinegro Esmeralda”, publicación que recuerda la campaña que marcó el ingreso definitivo de Melgar al fútbol profesional peruano.