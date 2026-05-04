FBC Melgar retornó al camino del triunfo gracias al ingreso oportuno de su capitán, Bernardo Cuesta, quien volvió a ser determinante para que los rojinegros vencieran 2-0 a UTC de Cajamarca por la fecha 13 del Torneo Apertura. El encuentro se disputó en el estadio Monumental de la UNSA y mostró a un conjunto local que logró recomponerse en el complemento.

El goleador histórico de Melgar abrió la cuenta al minuto 74, aprovechando un balón en el área para vencer al arquero Ignacio Barrios. Tan solo cuatro minutos después, Nicolás Quagliata amplió la ventaja con un remate preciso. La diferencia pudo ser mayor, pero dos remates al palo evitaron que el marcador sea más abultado a favor del Dominó.

Festejo en FBC Melgar tras 2-0 a UTC Cajamarca, partido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

El partido tuvo una primera mitad marcada por la fricción y un gol anulado a los 42 minutos al mexicano Javier Salas, quien había definido de cabeza. El árbitro Edwin Ordoñez invalidó la acción tras la intervención del VAR, que advirtió una falta previa cerca del área arequipeña. El trámite de esa etapa se concentró en el mediocampo y sin claridad ofensiva por parte de ambos elencos.

Melgar mostró dificultades para generar peligro antes del descanso. Jhonny Vidales estuvo constantemente de espaldas al arco y Matías Zegarra no encontró proyección por la banda izquierda. Las imprecisiones y la falta de salida por los costados obligaron al técnico Miguel Rondelli a replantear el juego en la segunda parte.

El ingreso de Cuesta resultó ser el punto de quiebre del partido. Con mayor movilidad en ataque y una mejor distribución del balón, Melgar encontró espacios y logró romper la resistencia visitante. Rondelli acertó en los cambios y el equipo recuperó profundidad para asegurar un triunfo necesario tras fechas irregulares.

FBC Melgar ganó 2-0 a UTC Cajamarca, partido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar ganó 2-0 a UTC Cajamarca, partido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar ganó 2-0 a UTC Cajamarca, partido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar ganó 2-0 a UTC Cajamarca, partido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar ganó 2-0 a UTC Cajamarca, partido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Con esta victoria, Melgar alcanzó los 20 puntos y se ubicó en el quinto lugar de la tabla. Su próximo partido será de visita ante Comerciantes Unidos el 10 de mayo a las 15:15 horas. En tanto, UTC quedó estancado con 16 unidades, cayó a la décima posición y ahora se prepara para recibir a FC Cajamarca el 8 de mayo a las 15:00 horas.