Tarde para el olvido del “Rojo Matador”. Sport Huancayo fue goleado 4-1 por Alianza Atlético en Sullana, en un duelo que cambió de libreto tras una polémica decisión del árbitro Víctor Cori que dejó a la visita con un hombre menos. Richard Pellejero apostó por un esquema conservador 5-4-1 que no hizo pie en ningún momento, pese a que su equipo arrancó con ambición.

A los 6’, Ricardo Salcedo tuvo la primera clara, pero definió mal. La respuesta fue inmediata y Guillermo Larios también falló una ocasión inmejorable. Sin embargo, a los 9’, tras un tiro de esquina de Diego Carabaño, apareció Jimmy Valoyes para meter un frentazo letal y poner el 1-0 para los huancaínos.

La alegría duró poco. A los 15’, Larios se sacó la espina con un golazo para el empate. Minutos después llegó la jugada que partió el partido: Juan Barreda derribó a Larios en el área, el árbitro Cori sancionó penal y, además, lo expulsó. Cristian Penilla no falló desde los doce pasos y puso el 2-1.

Con diez hombres, Huancayo se desordenó, perdió el mediocampo y dejó espacios que el rival aprovechó sin piedad. A los 36’, Cristian Valladolid marcó el tercero tras ingresar fresco desde el banco.

En el complemento, Pellejero movió fichas, pero el equipo nunca reaccionó. A los 76’, nuevamente Penilla apareció para firmar el 4-1 definitivo, sellando una goleada contundente que complica seriamente al Rojo en la tabla.