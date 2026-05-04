El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, afirmó que no existen elementos que permitan sostener la existencia de un “fraude electoral” en la primera vuelta de las elecciones generales 2026. Aunque reconoció la presencia de irregularidades, señaló que estas responderían a problemas de gestión y no a una manipulación intencional del proceso.

Como se sabe, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció el fortalecimiento de una auditoría informática integral al sistema electoral, la cual contará con la participación de expertos nacionales e internacionales.

En entrevista en “Punto Final”, Jorge Zapata consideró que esta medida es necesaria para disipar las dudas generadas en torno al proceso.

En esa línea, indicó que la auditoría ayudaría a esclarecer cuestionamientos sobre el sistema, aunque subrayó la importancia de que se establezca un cronograma claro para su ejecución. A su juicio, la falta de precisión en los plazos contribuye a mantener un clima de incertidumbre.

Asimismo, el titular de la Confiep exhortó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al propio JNE a adoptar una actitud más proactiva frente a las denuncias de presuntas irregularidades. Sugirió que ambas instituciones brinden información periódica para contrarrestar versiones que podrían afectar la confianza ciudadana.

Finalmente, hizo un llamado a los actores políticos a contribuir a la calma del proceso electoral y evitar declaraciones que tensionen el ambiente democrático.

Señaló que cualquier irregularidad debe ser investigada conforme al marco legal vigente, sin adelantar conclusiones que puedan debilitar la institucionalidad.