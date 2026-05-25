El cuadro rojo y crema festejó en La Esperanza.
El cuadro rojo y crema festejó en La Esperanza.

Con pie derecho inició ayer la escuadra de Juventud Bellavista FC el cuadrangular final de la fase provincial de Copa Perú de Trujillo al vencer por 1-0 a Sport Milagro Bombonera, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de La Esperanza.

Si bien el cuadro crema y rojo tuvo el balón, no lo pudo reflejar en el marcador. Arriba, Paolo Rivera y Jair Lovera no estuvieron finos en el puntillazo final en los primeros 45 minutos.

Para la segunda mitad, con Arly Benites y Mario Ceballos, JB buscó romper la defensa de la Bombonera. Sobre los 69 minutos, apareció el “Coche” Eider Ruiz para sacar un zapatazo dentro del área y anotar el tanto de la victoria para el campeón de La Esperanza.

En el preliminar, FC Sport River de Florencia de Mora no tuvo problemas para derrotar por 3-1 a Defensor Porvenir. La figura del encuentro fue Enrique Huangal, quien anotó hat-trick para darle su primera victoria en este cuadrangular final a la “Franja”.

En la segunda fecha, JB y Sport River protagonizarán una final adelantada. El vencedor prácticamente sellará su pase a la departamental.

Canal oficial de WhatsApp
📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad

TAGS RELACIONADOS