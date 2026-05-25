Con pie derecho inició ayer la escuadra de Juventud Bellavista FC el cuadrangular final de la fase provincial de Copa Perú de Trujillo al vencer por 1-0 a Sport Milagro Bombonera, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de La Esperanza.

Si bien el cuadro crema y rojo tuvo el balón, no lo pudo reflejar en el marcador. Arriba, Paolo Rivera y Jair Lovera no estuvieron finos en el puntillazo final en los primeros 45 minutos.

Para la segunda mitad, con Arly Benites y Mario Ceballos, JB buscó romper la defensa de la Bombonera. Sobre los 69 minutos, apareció el “Coche” Eider Ruiz para sacar un zapatazo dentro del área y anotar el tanto de la victoria para el campeón de La Esperanza.

En el preliminar, FC Sport River de Florencia de Mora no tuvo problemas para derrotar por 3-1 a Defensor Porvenir. La figura del encuentro fue Enrique Huangal, quien anotó hat-trick para darle su primera victoria en este cuadrangular final a la “Franja”.

En la segunda fecha, JB y Sport River protagonizarán una final adelantada. El vencedor prácticamente sellará su pase a la departamental.