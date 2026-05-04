En medio de la crisis financiera que atraviesa Petroperú, un reportaje de Cuarto Poder reveló que Roger Arévalo Ramírez, entonces presidente del directorio de la empresa estatal, realizó gestiones para incorporar a dos personas de su entorno cercano. Los allegados de Arévalo fueron identificados como Jorge Mendoza Meléndez y Víctor Hugo Jaimes Alvarado, cuyos ingresos fueron promovidos pese a las restricciones vigentes para nuevas contrataciones.

La empresa estatal atraviesa un escenario marcado por problemas económicos y obligaciones financieras pendientes. En ese contexto, Petroperú había limitado la incorporación de nuevo personal como parte de sus medidas de contención.

Fuente: Cuarto Poder.

¿Cómo se gestionaron ambas contrataciones?

De acuerdo con documentos internos difundidos por el dominical, Arévalo envió correos y memorandos para solicitar que ambas personas sean contratadas bajo una modalidad excepcional. En uno de esos mensajes remitió directamente los currículums de Mendoza y Jaimes para que se evalúe su incorporación.

El reportaje también señala que ambos habrían ingresado a las instalaciones de Petroperú durante más de un mes. Durante ese periodo participaron en reuniones y habrían tenido acceso a información interna de la empresa.

Tras las revelaciones, Jorge Mendoza fue consultado sobre esta situación y aseguró que todavía no mantiene un vínculo laboral formal con la empresa estatal. Según señaló, únicamente está “apoyando la gestión” mientras se define su situación.

Fuente: Cuarto Poder.

Observaciones desde la Gerencia General

La propuesta encontró cuestionamientos dentro de la propia institución. La Gerencia General elaboró un informe técnico en el que concluyó que la incorporación planteada no resultaba viable.

Según ese documento, las funciones que asumirían ambos profesionales correspondían a otras áreas de la empresa. El informe precisa que esas labores estaban vinculadas con la Gerencia Legal y la Jefatura de Comunicaciones, y no con la Secretaría General, donde inicialmente se buscaba ubicarlos.

Especialistas consultados por el dominical advirtieron que existía una aparente intención de encontrarles espacio dentro de la entidad pese a las restricciones. Además, señalaron que estos procesos deben responder a criterios técnicos establecidos por la empresa.

Fuente: Cuarto Poder.

Petroperú oficializó salida de Róger Arévalo

Cabe precisar que el sábado 2 de mayo, la Junta General de Accionistas mantuvo una reunión y al finalizar se acordó remover a Roger Arévalo de la presidencia del directorio.

El máximo cargo fue asumido por Edmundo Lizarzaburu Bolaños. La junta de accionistas de la petrolera también aceptó la renuncia de Carlos Villalobos Dulanto, quien ocupaba el cargo de director en el directorio. En su reemplazo, ha ingresado Berthin Gómez Vela, en calidad de independiente.

Roger Arévalo abandonó el directorio en medio de cuestionamientos que involucran presuntos favorecimientos laborales a personas de su entorno y hasta una denuncia por presunto acoso sexual que data del 2019. Este último caso continúa bajo investigación por el Ministerio Público.