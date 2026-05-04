Un sinfín de irregularidades en el servicio de lavandería hospitalaria de EsSalud ha salido a la luz, pues la indumentaria médica y de pacientes de al menos tres hospitales habría sido lavada en locales clandestinos, sin cumplir condiciones mínimas de salubridad ni protocolos de bioseguridad.

De acuerdo con el dominical de Panorama, EsSalud tercerizó este servicio a una lavandería que tendría dos locales en los distritos de Jesús María y Chorrillos, una de las cuales fue clausurada por el municipio distrital.

SERVICIO TERCERIZADO A RAYSA BUBBLES

Sucede que el servicio fue adjudicado a la empresa Lavandería Raysa Bubbles, que tiene dos direcciones (Jesús María y Chorrillos), la cual, pese a presentarse como experta en limpieza de zapatillas, obtuvo órdenes de servicio por cerca de medio millón de soles para procesar varias toneladas de ropa hospitalaria como sábanas, mamelucos, ropa quirúrgica e indumentaria de pacientes de hospitales como el Hospital III Suárez Angamos, el Hospital Uldarico Rocca Fernández y el Hospital II Carlos Alcántara Butterfield.

Sin embargo, la realidad dista de lo estipulado en los términos de referencia. Inspecciones y testimonios revelan que la ropa contaminada no era separada adecuadamente ni sometida a procesos diferenciados. Por el contrario, se lavaba en conjunto, sin medidas de higiene, e incluso se hallaron cables expuestos en las instalaciones, lo que agrava el riesgo sanitario.

Según registros de Sunat, en paralelo operaría otro local vinculado en Chorrillos, que no tiene contratos con el Estado, pero que habría recibido camionetas con ropa hospitalaria. Este establecimiento fue calificado por autoridades como clandestino e insalubre, e incluso fue clausurado. No obstante, existen indicios de que habría seguido operando.

Según los términos de referencia del documento, los servidores deben tener al menos mamelucos, guantes, cabellos recogidos, entre otros, pero no se habría cumplido con ninguno de los puntos.

Lavar algunas toneladas cuesta cerca de 50 mil soles semanales. Las responsables para el visto bueno son la jefa de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Red Rebagliati, Carmen Arizaga Forno; y la jefa de Unidad de Adquisiciones de la Red Rebagliati, Susan Quispe Sánchez. Dos funcionarias que deberían responder.

Víctor Velasquez Llerena, subgerente de Inspección y Control de Sanciones de la Municipalidad de Chorrillos, indicó que no tenían ITSE; el certificado de fumigación, y otros. “No tenían nada”, dijo.

COMUNICADO

Al respecto, la Red Rebagliati, mediante un comunicado, informó que el contrato principal del servicio de lavandería culminó el 31 de julio de 2025 y que, ante la falta de postores en procesos públicos -declarados desiertos por exceder el presupuesto-, se optó por contrataciones directas por desabastecimiento inminente.

“Estos procesos contaron con pluralidad de postores, adjudicándose a la oferta con el menor precio, la cual cumplió con todos los requisitos técnicos exigidos, conforme a los términos de referencia y en resguardo del adecuado uso de los recursos institucionales. A la fecha, el servicio se presta con total normalidad y sin observaciones por parte del área usuaria”, se lee en el comunicado.