Universitario de Deportes logró una contundente victoria por 4-1 frente a Juan Pablo II en el Estadio Mansiche de Trujillo, por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga1 2026, y se mantiene en la lucha por el título pese a la ventaja del líder.

El partido quedó condicionado desde el inicio tras la temprana expulsión de Christian Cueva , a los 3 minutos, por protestar airadamente al árbitro.

Con un hombre más en el campo, el conjunto crema dominó ampliamente el encuentro. Edison Flores fue clave al marcar un doblete en apenas un minuto (23’ y 24’), mientras que el brasileño Miguel Silveira amplió la ventaja a los 30’, dejando el partido prácticamente resuelto antes del descanso.

¡Goleada de Universitario en Mansiche para seguir peleando el Apertura! 🔥



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En la segunda mitad, Universitario manejó el ritmo del juego y administró la ventaja, aunque el arquero Matías Vega evitó una goleada mayor con varias intervenciones. Juan Pablo II logró descontar a los 80 minutos mediante un penal convertido por Diego Alaniz.

Sin embargo, en los minutos finales apareció Caín Fara para sellar el 4-1 definitivo de cabeza. Con este resultado, Universitario de Deportes alcanza los 24 puntos, aunque sigue a ocho unidades del líder Alianza Lima, cuando restan cuatro jornadas para el cierre del Torneo Apertura.