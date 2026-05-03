El papa León XIV dedicó un mensaje especial a los fieles peruanos presentes en el Vaticano, durante el rezo del Regina Caeli en la Plaza San Pedro. En el mismo acto religioso bendijo la imagen de la Virgen de Chapi, una de las advocaciones marianas más representativas de Arequipa.

León XIV reconoció de manera particular a los integrantes de la Asociación de la Virgen de Chapi de Arequipa que se encontraban en la ceremonia. Además, destacó el trabajo que realizan dentro de su comunidad religiosa.

“Saludo con afecto a todos ustedes, fieles de Roma y peregrinos venidos de todos los países del mundo. Saludo a los peruanos que en Roma forman la Asociación de la Virgen de Chapi de Arequipa. Gracias por su servicio”, expresó.

El pontífice también extendió su saludo a otras delegaciones y organizaciones presentes en la Plaza San Pedro. Asimismo, tuvo palabras para los periodistas afectados por conflictos y hechos de violencia en diferentes partes del mundo.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El papa León XIV dirigió este domingo 3 de mayo un luto especial a los fieles que arribaron al Vaticano desde varios puntos del mundo y sobre todo para los peruanos que radican en Roma e integran la Asociación Virgen de Chapi, al conmemorarse 20… pic.twitter.com/1erwtgZupe — Exitosa Noticias (@exitosape) May 3, 2026

La tradición de la Virgen de Chapi

La festividad de la Virgen de Chapi es una de las celebraciones religiosas con mayor convocatoria en el Perú. Cada 1 de mayo reúne a miles de personas en su santuario ubicado en el distrito de Polobaya, en Arequipa.

Los peregrinos recorren largas distancias para llegar hasta el santuario y participar en las actividades religiosas. Esta tradición se mantiene vigente pese a las dificultades geográficas del recorrido, marcado por zonas desérticas y quebradas.