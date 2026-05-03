El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que diversas provincias de seis regiones podrían presentar activación de quebradas en nivel naranja hasta el lunes 4 de mayo.

La alerta naranja implica un riesgo significativo para las poblaciones ubicadas en zonas cercanas a quebradas y cauces de ríos, por lo que las autoridades locales y la ciudadanía deben mantenerse en estado de preparación ante posibles emergencias.

De acuerdo con la entidad, se esperan precipitaciones de hasta fuerte intensidad. Este evento podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas por la entidad.

POSIBLE AFECTACIÓN

Entre los sectores con posible riesgo se encuentran las provincias de Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui y Utcubamba en la región de Amazonas; Cutervo, Jaén, San Ignacio, San Miguel y Santa Cruz en Cajamarca; Chanchamayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli en Junín; Datem del Marañón, Requena, Ucayali en Loreto; Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura en Piura; Belavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín en San Martín.

Mientras que en alerta amarilla, Carhuaz, Corongo, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pomabamba, Sihuas, Yungay en Áncash; Ferreñafe, Lambayeque en Lambayeque; Oxapampa en Pasco.

Ante esta situación, INDECI exhorta a la población y autoridades a acatar las medidas de seguridad para evitar siniestros.