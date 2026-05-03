El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Gabriel Condori y Óscar Franco Tinco, ambos de 21 años, investigados por el asesinato de Rudhy Benavides, en Cusco.

El crimen salió a la luz el 27 de abril, luego de que se hallaran restos humanos en ollas dentro de una vivienda ubicada en la prolongación de la avenida del Ejército, en la asociación Los Manantiales del Inca.

Durante la audiencia, el juez José Luis Cáceres Pizarro declaró fundado el requerimiento fiscal al considerar que los investigados no cuentan con arraigo domiciliario ni laboral, lo que incrementa el riesgo de fuga . El magistrado sostuvo que la defensa no presentó pruebas suficientes que desvirtúen los argumentos del Ministerio Público, por lo que prevalece la necesidad de asegurar su presencia en el proceso.

LEEE TAMBIÉN: Confirman canibalismo en caso de homicidio y desmembramiento en Cusco

Asimismo, el juez indicó que existen elementos de convicción de alto nivel que vinculan a los acusados con el delito, configurando una “sospecha grave”. En ese contexto, determinó que la medida es necesaria para garantizar el desarrollo de la investigación y proteger el interés de la sociedad frente a la gravedad del caso.

Según la Fiscalía, el crimen habría sido planificado con el objetivo de robar el celular de la víctima para saldar una deuda .

Tras citarlo a un inmueble, los acusados lo habrían asesinado y vendido el equipo por S/110. Con ese dinero, adquirieron insumos para intentar deshacerse del cuerpo.

La investigación también señala actos posteriores de extrema violencia, actualmente bajo análisis de las autoridades.