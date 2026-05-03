Cada vez se sabe más del caso Rudhy Benavides, un cusqueño que fue asesinado, desmembrado y también canibalizado. Las autoridades y la población local están alertas debido al grado de insania y ferocidad con que fue atacada la víctima. Benavides era un hombre de 46 años que se dedicaba al turismo en la Ciudad Imperial.

Hoy, domingo 3 de mayo, tras una serie de audiencias, que se prolongaron por tres días, el Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Justicia de Cusco, dispuso la prisión preventiva por nueve meses contra Gabriel Condori y Óscar Tinco, acusados del homicidio de Rudhy Benavides.

En estas audiencias la Fiscalía expuso ante el juez más detalles acerca del escalofriante crimen que ha paralizado todo Cusco, citando que los acusados no solo habrían llevado con engaños a su víctima hasta la casa de uno de ellos a fin de asaltarlo, sino que lo atacaron con una navaja y un tenedor. Lo grabaron en video cuando estaba agonizando y siendo asediado por los siete canes que vivían en la casa donde se cometió el hecho.

“Señor juez, volvemos a invocar el vídeo en el que a la víctima se le ve en el suelo con sonidos de respiración y dos perros lamiéndole la cara los restos de sangre, lo que evidenciaría que la víctima estuvo con vida después de los golpes de necesidad mortal que se le efectuaron en el cuello, pero además este vídeo es grabado por el propio Gabriel Condori, entonces tenía pleno conocimiento de todo y estaba en pleno estaba en conciencia no pueden aducir ni siquiera que estaba en estado de ebriedad o drogas”, citó textualmente el fiscal en una de las audiencias.

En sus exposición, la Fiscalía también cita que después de ser asaltado, Rudhy fue golpeado salvajemente y dejado a su suerte desangrándose, mientras sus victimarios continuaban libando licor y consumiendo sustancias a su lado. Pero lo más preocupante es que en sus declaraciones, los imputados habrían aceptado que cocinaron parte del cuerpo para su consumo personal.

“Óscar Tinco propone hacer hervir (los restos de Rudhy) y dárselos de comer a los perros para desaparecer el cadáver y proceden a descuartizarlo de manera progresiva, primero cortan las manos y los pies, los cocinan y dan de comer a los siete perros luego separan los brazos y retiran la carne la cual también es cocida y suministrada a los animales (...) Óscar le pide (a Gabriel) que cocine parte de la carne de Rudhy porque desde el sábado no habían comido y tenían hambre, y ambos consumen la preparación”, citó textualmente el representante de la Fiscalía.

Esta versión cobraría fuerza debido a que Gabriel Condori habría mencionado tener pericia en carnicería, refiriendo en sus declaraciones que había ‘salteado’ la carne para el consumo de él y de su presunto cómplice.

DROGAS Y ALCOHOL

En las audiencias se determinó que el móvil del homicidio fue en primera instancia el robo, ya que Óscar le habría adeudado cierto monto a Gabriel, por lo que antes de ir a su casa con su víctima le llamó por teléfono y le dijo que estaba llevando a una persona para que se ‘cobre’ lo que le debe.

Además ambos sujetos, al momento de su detención cayeron con distintas cantidades de marihuana, sin embargo por la cuantía, solamente Gabriel está siendo procesado también por el presunto delito de posesión ilegal de drogas, mientras ambos son sindicados por los presuntos delitos de hurto y homicidio calificado con ferocidad.

Se supo también que la defensa de ambos imputados desconoce que sus clientes hayan ocasionado la muerte de Rudhy, asintiendo que participaron de su desmembramiento, pero no así de su muerte, sin embargo la Fiscalía demostró que ambos lo habrían atacado con distintas armas blancas.

Quedó sentado en las audiencias que, tras el ataque y muerte a Rudhy, ambos sujetos vendieron su celular a 110 soles en el centro comercial Molino, donde compraron bolsas plásticas para guardar partes del cadáver y una comba de metal para triturar los huesos. Posteriormente compraron más licor y continuaron bebiendo por días junto al cuerpo, que poco a poco iba siendo desmembrado y cocinado para consumo.

LOS HECHOS

Rudhy Benavides (46) llevaba desaparecido más de una semana en Cusco. Él trabajaba en un restaurante del centro de la ciudad, y como todos los días, el sábado 18 de abril, había salido de su casa hacia su centro de labores: “Chau mamá, ya vuelvo”, fueron sus últimas palabras, y los suyos nunca más lo vieron con vida.

“A mi me llamaron y me avisaron que estaba en esa casa, por eso fuimos y citamos a la Policía”, citó un familiar de Rudhy, mientras las autoridades descerrajaban las puertas de la vivienda signada con el número J-6-B de la asociación Los Manantiales, en la prolongación avenida Ejército.

Lo que descubrió la Policía en el interior de esta vivienda era simplemente espeluznante. Según el acta oficial de intervención, en la cocina hallaron dos ollas de gran tamaño, en una de ellas había una cabeza humana, en la otra partes del cuerpo del desaparecido.

Lo desconcertante es que las autoridades también habrían hallado huesos humanos en el lugar, lo que corroboró que los restos de Rudhy habían sido consumidos, hasta el momento no se sabe si por sus captores o los siete perros de raza mestizo - pitbull, que vivían en dicha casa.

El coronel PNP Carlos Guizado jefe (e) de la Región Policial Cusco, confirmó que los restos de la víctima habían sido cocidos con distintos vegetales como cebollas y zanahorias. “No se puede descartar un caso de canibalismo por todo lo hallado en el lugar, estamos en plena investigación”, refirió.

Tras el hecho la Policía detuvo a Gabriel Condori, quien sería dueño de la casa y de los perros, tiempo después también cayó Óscar Tinco, el otro sindicado por el atroz crimen. Ambos son naturales de la provincia de La Convención, se conocen desde los 14 años, y presentan diversas denuncias, incluso por acoso y violación sexual.