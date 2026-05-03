El Poder Judicial ordenó 18 meses de comparecencia con restricciones contra los fiscales Miguel Ángel Vegas, Doris Beltrán y Álvaro Castañeda, investigados por presuntamente integrar una red vinculada a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. La decisión fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró fundado en parte el pedido presentado por la Fiscalía Suprema.

Según la tesis fiscal, los tres magistrados habrían recibido ascensos y permanencia en cargos estratégicos dentro del Ministerio Público a cambio de ejecutar acciones que favorecieran a Benavides. Entre los hechos investigados figura la presunta coordinación para denunciar a jueces de la Tercera Sala Constitucional que emitieron una medida cautelar a favor de la Junta Nacional de Justicia.

¿Qué medidas fueron aplicadas?

La resolución establece que los investigados no podrán salir de su lugar de residencia sin autorización judicial previa. Además, deberán acudir cada 30 días a la sede de El Progreso, ubicada en el jirón Santa Rosa 549, para cumplir con el control biométrico ordenado por el juzgado.

También deberán presentarse ante las autoridades judiciales o fiscales cada vez que sean requeridos durante el proceso. El fallo advierte que el incumplimiento de estas reglas podría derivar en la revocatoria de la comparecencia.

“Estas restricciones se deben cumplir bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de ser revocada la comparecencia conforme al artículo 287° inciso 3 del Código Procesal Penal”, se lee en el documento.

Pedidos que fueron rechazados

El juez también rechazó el pedido de impedimento de salida del país solicitado por el Ministerio Público. Asimismo, descartó imponer una caución económica y la prohibición de comunicación entre los investigados.

La Fiscalía había solicitado que las restricciones se mantengan por 36 meses. Sin embargo, el Poder Judicial determinó que el plazo de 18 meses era suficiente para el desarrollo de las diligencias pendientes.

Acusaciones contra los fiscales

La Fiscalía sostiene que Álvaro Castañeda habría elaborado denuncias por presunto prevaricato contra magistrados que emitieron un fallo favorable a la Junta Nacional de Justicia. En tanto, Miguel Ángel Vegas es investigado por presunto cohecho tras acelerar disposiciones fiscales consideradas irregulares.

Las diligencias continuarán para determinar el grado de responsabilidad de cada investigado. Mientras tanto, los tres fiscales seguirán afrontando el proceso en libertad bajo reglas de conducta.