Luego de presentar su último libro, el autor presentará “El Comecuentos” en el Festi Aleergrate que se realizará en la ciudad del 27 de mayo al 8 de junio.

“El Comecuentos” acaba de ser presentado en Camaná. ¿Por qué era importante que este libro descentralizara su lanzamiento? Camaná es parte de mi geografía afectiva: allí vivió mi tía Delia y mi tío Nelson de amoroso recuerdo; allí mi mamá recibió a Quirón cuando cachorro. Presentar el libro en la provincia es cerrar un círculo. Estas historias nacieron en Cotahuasi, Iquipí, Arequipa, pero también en la costa. No es un gesto simbólico, es devolver a los espacios lo que me dieron. Y, como una señal de la importancia de su escritura desde las periferias. la Editorial Camarón Lector de Camaná fue la que me ofreció publicar el libro. La literatura no se escribe ni edita solo en las capitales.

El libro tiene una estructura circular: del niño cuidado al padre que cuida. Somos un eco de quienes nos criaron, aunque creamos que somos originales. Mamá Hilaria me preparaba estofado con amor; yo le preparo tallarines a Mathias con la misma urgencia de que no pase hambre. El gesto se repite, la receta cambia. Eso es la paternidad: heredar gestos, no tanto recetas. Escribir “El Comecuentos” me permitió entender que cuidar a mi familia es continuar lo que mi abuela comenzó conmigo, con mi madre.

Juan Alberto Osorio, crítico literario, señala que el libro problematiza la frontera entre memoria y ficción. Todo es verdad si así lo amo, aun si es falso lo que amo, polemizaba San Agustín. Los hechos ocurrieron: viajé a Iquipí, tuve una pistolita, mi bicicleta fue robada. Pero el niño que vivió eso ya no existe, solo existe el adulto que lo recuerda. La memoria no fotografía, interpreta. Escribir es siempre ficcionalizarse a uno mismo. Por eso el libro no es autobiografía, es autoficción: uso mi vida como materia prima, pero la transformo en literatura, no la polemizo como algunos lo hacen, porque no quiero que se recuerde por morbo, sino porque es mi verdad, y la verdad es lúcida con el paso de los años.

¿La memoria es entonces un disparador creativo más que un archivo confiable? Exacto. La memoria es tramposa, selectiva, generosa. Yo no recuerdo todo lo que pasó en Villa Rica en 1990, pero recuerdo el sabor del pollo con ajonjolí del chifa de la calle central. Eso que permanece, eso que se niega al olvido, es el material con el que construyo relatos. La creatividad literaria nace cuando entiendes que tu deber no es reproducir el pasado sino darle sentido narrativo. El lector no necesita saber qué pasó realmente, necesita sentir que pudo haber pasado.

¿Qué les dices a tus estudiantes que quieren escribir desde la memoria? Que la verdad no está en los hechos sino en la emoción. La memoria sensoafectiva es la que nos ofrece material para la narrativa invaluable. Si logras transmitir cómo se sintió perder esa bicicleta, si el lector siente la injusticia, el relato funciona aunque hayas cambiado el color del vehículo o el nombre de la calle. La fidelidad no es al dato, es al sentimiento. Por eso insisto en mi taller: no escriban lo que pasó, escriban lo que significó lo que pasó.

¿Por qué sigue siendo importante leer? Porque leer es el último acto de resistencia contra la prisa. Las redes sociales te dan información fragmentada, la lectura te da comprensión profunda. Un libro te obliga a detenerte, a pensar, a sentir sin la urgencia del siguiente scroll. Leer es construir memoria propia en vez de consumir memoria ajena. Por eso insisto: si queremos una sociedad que piense, necesitamos una sociedad que lea. Y no estoy hablando de élites académicas, hablo de cualquier persona que se siente con un libro y decide que ese tiempo le pertenece. Y para eso no necesitas leer mil doscientos libros; con solo leer “Las mil y una noches”, mi mamá Hilaria comprendió que la lectura te abre nuevos mundos y el estudio, mejores futuros.

PERFIL

Sarko Medina Hinojosa. Profesor de taller de Cuento y Microcuento y Redacción Literaria en la Universidad Católica San Pablo. Presidente de la Red de Escritores de Arequipa. Conductor del programa online “El Comecuentos”.