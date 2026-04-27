Omar Núñez Sucasaire, estudiante de arquitectura de la Universidad Continental de Arequipa, creó una batería de arena capaz de calentar viviendas en las zonas altoandinas donde las heladas pueden alcanzar hasta 15 grados bajo cero.

Se trata de una caja sellada que acumula calor en la arena durante el día mediante paneles solares. Al caer la noche, cuando las temperaturas descienden de forma drástica, ese calor almacenado se libera al interior de la vivienda a través de unos tubos, permitiendo mantener una temperatura agradable sin necesidad de combustible ni electricidad adicional.

“No necesita energía eléctrica, tampoco combustible para funcionar, tan solo el sol que nunca falta en la sierra”, dice Omar Núñez Sucasaire, quien junto a Fiorela Benavente Alarcón y Alexis Quispe Mamani, de arquitectura e ingeniería mecánica, respectivamente, son los creadores de la “batería de arena”.

La propuesta apunta a beneficiar a miles de familias de la sierra peruana que cada año sufren las consecuencias de las heladas, fenómeno climático que suele intensificarse entre abril y mayo en las zonas más altas del país.

Cabe mencionar que la idea de crear la batería de arena surgió durante su participación en el Fellowship, programa desarrollado por la Universidad Continental.

El sistema destaca por su bajo costo, su fácil instalación y el uso de recursos disponibles en la zona, convirtiéndose en una alternativa viable y sostenible frente a los métodos tradicionales de calefacción en comunidades rurales y altoandinas.

Este proyecto se puede usar en Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Junín y Apurímac, zonas que más sufren las consecuencias de la helada.