La arequipeña Brianna Suárez Carbajal, de 19 años, se consagró campeona nacional de salto alto en el Campeonato Nacional de Atletismo, categoría Mayores, que se realiza en Lima desde el 1 de mayo y que culmina hoy.

El deporte corre por las venas de la atleta mistiana, quien es hija del exfutbolista Freddy Suárez, quien militó en FBC Melgar entre 1995 y el 2003. Para Brianna Suárez esta no es la primera prueba que afronta en un campeonato nacional de la categoría Mayores, es su segundo año y superó su propio logro conseguido en el 2025, donde consiguió la medalla de plata al realizar un salto con una marca de 1.5 metros.

En esta ocasión, la arequipeña tomó un mayor impulso y se alzó por 1.66 metros de altura, consiguiendo así una medalla de oro que le fue esquiva el año pasado. De esta manera se impuso a Mariana Kamila Saavedra, que terminó la prueba con 1.6 metros, y Ariana Daniela Barcelli Velasco con 1.45 metros.

Aunque se trata de uno de sus mayores logros en el atletismo, el año pasado también consiguió una medalla de oro a nivel nacional, durante los Juegos Deportivos Nacionales, evento en el que la delegación arequipeña obtuvo el primer lugar en el medallero general. En aquella ocasión, Brianna impuso una marca de 1.65 metros.

La atleta se encuentra bajo las órdenes de Carlos Reiley, destacado formador de jóvenes atletas en Arequipa.