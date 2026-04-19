En la continuidad de la fecha 11 del Torneo Apertura, Melgar, en proceso de mejoría con Miguel Rondelli como técnico, arrancó de forma arrolladora y no perdonó la fragilidad defensiva de Universitario. Tan solo en cinco minutos, el equipo rojinegro ya ganaba 2-0 en el Estadio Monumental de la UNSA.

Cuando iba llegando el 1′ de juego, Nicolás Quagliata desbordó por la derecha, superó a dos zagueros merengues y, desde la línea de fondo, sacó un centro rasante para la fácil definición de Matías Zegarra.

Gol de Matías Zegarra para el 1-0 de Melgar vs Universitario. (Video: L1 Max)

Poco después, el propio Zegarra volvió a ser protagonista, esta vez al avanzar con profundidad por la izquierda y, cuando se iba al mano a mano, enviar una asistencia para Johnny Vidales (5′).

Gol de Jhonny Vidales para el 2-0 de Melgar vs Universitario. (Video: L1 Max)

Cabe mencionar que respecto a Melgar, su mala racha de siete duelos sin triunfos (cuatro derrotas y tres paridades) fue cortada con un 3-1 a Sport Boys, en el Callao. Ahora, el club rojinegro quiere volver a celebrar en casa: no lo hace desde el 4-0 a CD Moquegua en febrero.