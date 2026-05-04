Perú tuvo una destacada jornada de cierre en los XIX Panamericanos de Surf en Panamá 2026, disputado en Playa Venao, en Panamá, sumando dos nuevas medallas que redondearon una actuación de primer nivel en el certamen continental.

Daniella Rosas (integrante del Programa Lima 2027 del IPD) fue la figura del día, pues brilló en el mar y logró la medalla de plata en la modalidad shortboard femenino tras una ajustada final ante la brasileña Silvana Silva.

La peruana registró 11.30 (5.70 + 5.60) frente a los 11.90 (6.40 + 5.50) de su rival, quedando subcampeona continental en una actuación que la consolida como una de las mejores. Con esta medalla, su objetivo ahora son los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Por su parte, Lucca Mesinas demostró un excelente nivel y consiguió la medalla de bronce en la modalidad de shortboard varones. El peruano cayó en semifinales ante el brasileño Douglas Silva en un heat muy parejo.

En esta etapa, Mesinas registró 13.73 (7.00 + 6.73), quedando muy cerca de los 13.80 (7.33 + 6.47) de su rival, quien posteriormente se consagró campeón del torneo.

Con estos resultados, Perú cerró su participación en los Panamericanos de Surf en Panamá con una cosecha de cinco medallas: 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce.