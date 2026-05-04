El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que no proclame los resultados finales de los comicios hasta que se realice una auditoría informática integral .

La solicitud fue presentada este 3 de mayo mediante un documento oficial dirigido al pleno del organismo electoral.

El requerimiento, sustentado por su defensa legal encabezada por Wilber Medina Bárcena, invoca el artículo 176 de la Constitución y advierte una “grave crisis” en el proceso electoral.

Según el escrito, existiría un presunto direccionamiento por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que pondría en duda la legitimidad de una eventual proclamación sin una revisión técnica exhaustiva.

Asimismo, el documento cuestiona la auditoría planteada por el JNE al considerar que no establece plazos ni responsables claros. En ese sentido, se exige que en un máximo de 24 horas se precise el cronograma y los mecanismos de participación de especialistas independientes, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, se estaría intentando validar resultados que consideran irregulares.

Finalmente, Renovación Popular anunció que recurrirá a los órganos que designaron a los magistrados del JNE para evaluar su continuidad.

El candidato otorgó un plazo de 48 horas para que el ente electoral defina las condiciones mínimas de una auditoría.