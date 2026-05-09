La atleta peruana Kimberly García volvió a dejar en alto el nombre del país al consagrarse bicampeona del Poděbrady Race Walking, disputado en República Checa, tras imponerse en la prueba de media maratón de marcha atlética.

La deportista huancaína dominó la competencia de principio a fin y cruzó la meta con un tiempo de 1 hora, 31 minutos y 44 segundos, superando por 37 segundos a la italiana Antonella Palmisano, campeona olímpica en Tokio 2020. El podio lo completó la española Lucía Redondo.

Además del triunfo, Kimberly García logró establecer un nuevo récord sudamericano en la distancia de 21.097 kilómetros, superando la anterior marca continental que pertenecía a la también peruana Evelyn Inga. La marchista nacional quedó a solo cinco segundos de la mejor marca mundial del año.