Los pobladores y conductores que se encuentran en las zonas altas de Arequipa, deben asumir las medidas de prevención, debido a que hoy lunes y el martes 24 de marzo, continuarán las precipitaciones de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y sur del país como la región Arequipa.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se presentarán lluvias, granizo, e incluso nieve en las zonas altoandinas de las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. Estas condiciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de 35 kilómetros por hora.

El Senamhi alertó que se prevé la caída de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar, mientras que en zonas que superan los 4000 metros se registrarán nevadas, principalmente en la sierra como Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac.

Para la sierra sur, se estiman acumulados de precipitación entre 13 y 21 milímetros por día, lo que ha motivado la emisión de una alerta de nivel amarillo en los distritos de las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.

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