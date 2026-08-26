Arequipa: sin presupuesto para rehabilitar la antigua Panamericana Sur

El gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez se reunió ayer con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, en la que se abordó un plan para habilitar la antigua carretera Panamericana como ruta alterna para vehículos pequeños en caso de nuevas emergencias, como la ocurrida la semana pasada.

En la cita se informó que esta vía fue recategorizada como regional, por lo que la intervención corresponde al Gobierno Regional. Sin embargo, Sánchez confirmó que Provías no asignará presupuesto adicional. Ante ello, se acordó que el Ejecutivo proveerá combustible, el Gobierno Regional pondrá maquinaria y el Ejército aportará mano de obra.

“La garantía es el compromiso asumido ayer, porque es una necesidad y una urgencia”, aseguró el gobernador respecto a los plazos y garantías de ejecución.

DESCOORDINACIÓN

Respecto a la llegada de la presidenta keiko Fujimori a Arequipa, Rohel Sánchez, reconoció que durante los huaicos y derrumbes registrados en el tramo Atico–Ocoña de la carretera Panamericana Sur, el Gobierno Regional y el Gobierno Central actuaron de manera descoordinada.

La autoridad señaló que no fue informado sobre la llegada de la presidenta Keiko Fujimori la semana pasada durante el bloqueo de la Panamericana Sur a consecuencia de los derrumbres.

“Eso es lo que hemos aclarado y ya se ha corregido. Por ejemplo, la gente de Imagen (del Ejecutivo) nunca nos comunicó. Una autoridad regional también tiene su propia agenda. Entonces, ¿a dónde vamos a visitarla? ¿Al (aeropuerto) Rodríguez Ballón, a La Joya, a Caravelí? No se sabía”, manifestó Sánchez.

LLEGA MINISTRO DE DEFENSA

De otro lado, Sánchez confirmó la llegada del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, con quien se reunirá este jueves a las 16:30 en el auditorio Pedro Paulett. En el encuentro se abordarán problemáticas relacionadas a la atención de emergencias y se ha cursado invitación a los seis diputados por Arequipa.