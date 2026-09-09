Solo 15 de los 641 candidatos inscritos en Arequipa han presentado hasta ahora su primer reporte de ingresos y gastos de campaña para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Los otros 626 candidatos todavía tienen plazo hasta este viernes 11 de septiembre para cumplir con esta obligación ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La gestora de la ONPE en Arequipa, Brenda López, informó que deben presentar el reporte los candidatos a gobernador, vicegobernador, alcaldes provinciales y alcaldes distritales. La obligación no alcanza a los candidatos a regidores ni a consejeros regionales.

Las oficinas descentralizadas de la ONPE atenderán el viernes hasta las 11:59 de la noche, por lo que los candidatos podrán presentar su información hasta ese momento.

El reporte debe incluir todos los ingresos recibidos y gastos realizados entre el 7 de enero y el 5 de septiembre. También deben cumplir con esta obligación los candidatos que hayan sido excluidos de la contienda electoral.

No solo se deben declarar los gastos realizados con dinero en efectivo. Las donaciones o aportes en especie también deben ser valorizados a precio de mercado. Esto incluye, por ejemplo, polos, paneles publicitarios, alquileres de locales y otros bienes o servicios utilizados durante la campaña.

Asimismo, los candidatos tienen que identificar a sus aportantes y declarar los gastos destinados a publicidad, incluida la difundida a través de redes sociales y medios de comunicación.

El incumplimiento puede generar una multa de entre 1 y 5 unidades impositivas tributarias (UIT), que a la fecha equivale a aproximadamente S/5.500 y S/27.500, dependiendo de la infracción.

La obligación también alcanza a las organizaciones políticas. En Arequipa son 38 agrupaciones las que deben presentar información sobre sus ingresos y gastos de campaña: 34 partidos políticos y cuatro movimientos regionales.