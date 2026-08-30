El histórico club Sportivo Huracán participará del torneo “Tradición Copera”, que otorgará un cupo para la Liga 3 del próximo año; así lo confirmó el presidente del club pampillano, Jimmy Ojeda, al programa deportivo Equipo de Primera.

“Nosotros presentamos la documentación y la carta haciendo conocer nuestra intención y nuestro interés de poder participar en esta copa en aras de poder llegar a los 100 años con un título que no se pudo lograr en este camino largo de la Copa Perú”, expresó.

El mandamás del ‘globito’ indicó que oficialmente aún no recibieron una respuesta de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LNFA); sin embargo, recalcó que de la región de Arequipa son el único club que mostró el interés de participar de este torneo.

Recordando que uno de los requisitos para participar del torneo es el no adeudo de obligaciones financieras pendientes, Jimmy Ojeda afirmó que la actual directiva del club verdolaga cumplió con pagar la deuda que tenía con la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap), cuyo monto llegó en algún momento a los 41 mil dólares.

“Hemos tenido que pagar una última cuota, si no mal recuerdo, de doce mil o trece mil soles”, señaló.

El plazo final para que los clubes presenten su interés para participar de “Tradición Copera” vence este 31 de agosto, día en el que se sabría cuántos clubes y bajo qué formato se desarrollaría el campeonato.

Entre algunos de los criterios de selección se encuentra la tradición e identidad de los clubes, lo que busca la participación de los llamados “históricos” de la Copa Perú.