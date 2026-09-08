Un operativo policial que inicialmente tenía como objetivo ejecutar un desalojo en la Cooperativa Agraria La Esperanza, en Majes, El Pedregal, terminó con agentes recorriendo calles, mercados y plazas para identificar a personas con requisitoria.

La diligencia de desalojo fue suspendida, pero los efectivos que se habían trasladado desde Arequipa permanecieron en el distrito. Para aprovechar el desplazamiento del personal, la Policía realizó un operativo de control de identidad en distintos puntos de El Pedregal.

Los agentes solicitaron documentos a comerciantes, transeúntes, conductores y usuarios de mototaxis, tanto hombres como mujeres y de diferentes edades. La presencia de un gran número de policías llamó la atención de los pobladores, quienes observaron el despliegue mientras recorrían las calles.

Suspenden desalojo en Majes y policías se dedican a control de identidad

DESALOJO MUNICIPAL

Sobre la diligencia que fue suspendida, el abogado de la Cooperativa Agraria La Esperanza, Paúl Martínez, sostuvo que se pretendía ejecutar el desalojo sin una orden judicial.

Según el abogado, los agricultores ocupan estos terrenos hace aproximadamente 30 años y cuentan con una sesión en uso otorgada por la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema). Sin embargo, la Municipalidad de Majes sería el propietario, porque los predios fueron revertidos hacia la entidad.

Martínez cuestionó que Autodema no haya comunicado a los agricultores sobre dicha reversión y afirmó que la Procuraduría de la Municipalidad de Majes no podría aplicar la Ley 30230 para ejecutar el desalojo, debido a que, según su versión, los terrenos no fueron ocupados mediante una invasión, sino entregados bajo la modalidad de sesión en uso.

La situación queda pendiente de nuevas acciones mientras la cooperativa y la Municipalidad mantienen posiciones distintas respecto a la propiedad y ocupación de los terrenos.