El parque automotor de Arequipa crece a un ritmo acelerado, sin que las autoridades implementen soluciones efectivas para ordenar el transporte y reducir la congestión vehicular que afecta a miles de ciudadanos de forma diaria. Según datos que la gerenta de Transportes de la Municipalidad de Arequipa expuso de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), en 2024 se inscribieron 25 mil 629 vehículos nuevos, cifra que se elevó a 31 mil 819 en 2025. A la fecha, Arequipa soporta una carga aproximada de 479 mil vehículos, número que sigue en aumento año tras año.

Este incremento sostenido contrasta con la limitada capacidad de la infraestructura vial y con un sistema de transporte urbano que no se adapta al crecimiento poblacional y urbano. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), Arequipa ha registrado una expansión urbana del 40 % en los últimos seis años, sin que ello haya sido acompañado por inversiones suficientes en vías, intersecciones o sistemas modernos de movilidad.

Autoridades y representantes de diferente instituciones se reunieron para analizar el problema del incremento del parque automotor en Arequipa. (Foto: MPA)

En este contexto, la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa realizaron hoy una mesa de trabajo para analizar la problemática del transporte urbano. Durante el encuentro, la gerente de Transportes de la comuna provincial, Milagros Chirinos Rosas, expuso los alcances del Sistema Integrado de Transportes (SIT), implementado en 2017, así como las dificultades que enfrenta para responder al crecimiento desordenado de la ciudad y del parque automotor.

Si bien desde las universidades se anunció la elaboración de un diagnóstico técnico del transporte público, con la participación de la UNSA, UCSM, UCSP y la Universidad La Salle, los resultados de estas iniciativas aún no se traducirán en cambios concretos para los ciudadanos, quienes pierden horas en rutas saturadas, con transporte informal y un servicio deficiente.

Por su parte, la Cámara de Comercio exhortó a las autoridades a mantener el diálogo con las empresas concesionarias, mientras que la Policía anunció su compromiso con realizar intervenciones.

