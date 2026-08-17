La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) tiene empadronadas más de 2,200 unidades afiliadas al Sistema Integrado de Transportes (SIT) que podrían ser beneficiadas con el subsidio focalizado al combustible anunciado por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Desde Lima, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que la medida tendrá alcance nacional y estará dirigida exclusivamente a transportistas formales inscritos ante las municipalidades o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El beneficio alcanzará a los servicios de transporte de pasajeros de ámbito nacional, regional y provincial, así como al transporte terrestre de mercancías.

Para su implementación, el Ejecutivo ha dispuesto hasta S/ 105 millones destinados a financiar subsidios focalizados para transportistas de pasajeros y carga en todo el país y para operadores del transporte regular en Lima y Callao. La medida está contemplada en el Decreto de Urgencia N.° 007-2026 y considera dos mecanismos diferenciados: el Mecanismo de Estabilidad del Transporte para Asegurar la Continuidad Operativa a nivel Nacional (META-Nacional) y el META-Lima y Callao.“No vamos a aplicar subsidios de amplio espectro que beneficien a sectores que no lo requieren, como el minero. Hemos optado por subsidios focalizados para los transportistas que utilizan diésel en todo el país”, señaló el titular de Economía.

SUBSIDIO DE 4 SOLES POR GALÓN

El programa contempla un aporte de S/ 4 por cada galón de diésel B5 o diésel B20 de uso vehicular adquirido por los beneficiarios. El apoyo económico será entregado en tres periodos: del 16 de agosto al 15 de septiembre, del 16 de septiembre al 15 de octubre y del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2026. El monto a recibir será calculado en función del volumen de combustible efectivamente comprado y sustentado con comprobantes de pago emitidos por establecimientos que cuenten con autorización vigente en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin.

Para acceder al beneficio, los transportistas deberán contar con permiso de operación vigente, RUC activo y condición de habido ante la Sunat. La información será validada mediante un trabajo conjunto entre el MTC, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, la Sunat y Osinergmin.

El desembolso se realizará a través del Banco de la Nación u otras entidades del sistema financiero, mediante cuentas bancarias o tarjetas a nombre de los beneficiarios.

MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA EVALUARÁ

En Arequipa, la alcaldesa provincial, Ruccy Oscco, evitó brindar detalles sobre el procedimiento que se seguirá para incorporar a los transportistas del SIT al programa. Sin embargo, indicó que este y otros temas serán abordados en la mesa de diálogo con las empresas de transporte, cuyas reuniones se retomarán este martes.

La autoridad tampoco adelantó si el subsidio podría influir en una eventual reducción o mantenimiento de las tarifas del transporte público. Esto ocurre en un contexto en el que los transportistas han reiterado su pedido de elevar el precio del pasaje urbano a S/ 2.

La Municipalidad Provincial de Arequipa será la encargada de definir el padrón de beneficiarios entre las unidades ya registradas en el SIT. No obstante, el proceso requerirá precisiones adicionales por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las cuales serían emitidas en los próximos días.

Transportistas del SIT mantienen protestas por la decisión de la comuna para volver a la tarifa de un sol por pasaje, algo que para los microbuseros no es factible, dada la suba del precio de los combustibles. El subsidio anunciado por el Gobierno pone un nuevo escenario para las negociaciones entre las empresas y la municipalidad.

El ministro Elmer Cuba sostuvo que el beneficio empezará a operar apenas concluya la validación de los registros de transportistas en las regiones. El padrón es indispensable para otorgar la ayuda.