Tres hombres resultaron heridos luego de que la camioneta blanca que ocupaban se volcara esta mañana en la Variante de Uchumayo, a la altura del sector Los Portales de Obando, en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa.

El accidente ocurrió cuando, por causas que aún son investigadas, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la vía. La maniobra generó alarma entre los conductores que circulaban por este tramo de la carretera y en hora buena no hubo choques por alcance.

Los tres ocupantes sufrieron lesiones y fueron trasladados a la Clínica San Pablo, donde quedaron bajo atención médica para determinar la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con la información consultada en la Sunarp, la camioneta figura registrada a nombre de Luis Alberto Chalco. La Policía inició las diligencias para establecer la causa del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.