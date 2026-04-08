La regidora Milder Anculle Llamoca fue vacada de su cargo en la Municipalidad Distrital de Huaynacotas, en la provincia de La Unión, debido a reiteradas inasistencias injustificadas a las sesiones de concejo.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante una sesión extraordinaria realizada el pasado 10 de febrero de 2026. El pedido de vacancia fue presentada días antes, el 6 de febrero, por su colega Úrsula Toledo Bernal.

De acuerdo con el expediente, la regidora no asistió de manera reiterada a varias sesiones, entre ellas el 1 de agosto, 2 de setiembre, 3 de octubre, 4 de noviembre y 5 de diciembre de 2024 sin presentar justificación válida, lo que motivó el proceso en su contra conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece la causal de vacancia por la inasistencia a 3 sesiones consecutivas o 6 no consecutivas.

Pese a estas inasistencias, la concejal continuó sus funciones y cobrando las dietas durante el año 2025.

Tras la aprobación de la vacancia, se cumplió el plazo administrativo correspondiente sin que Anculle Llamoca presentara recurso de reconsideración ni apelación, por lo que la medida quedó consentida.

En ese contexto, el alcalde de Huaynacotas, Camilo Rodríguez Anculle, comunicó oficialmente el hecho al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a fin de que se proceda con la cancelación de la credencial de la regidora y la convocatoria de su accesitaria, quien asumirá el cargo conforme a ley.

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