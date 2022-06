A través de una denuncia radial, el vecino del distrito de Tapay, Nilo Ala, denunció que el alcalde de dicha localidad, Concepción Gusman Huacallo Tejada, continuaría usurpando propiedades privadas, destruyendo terrenos agrícolas y chacras con maquinaria usada para construir una cuestionada trocha carrozable.

“Tuvimos una reunión con el alcalde y otras autoridades, donde se hizo un acta de compromiso para que la construcción de esta carretera no afecte las chacras, pero lamentablemente el alcalde no está respetando, él no tiene la voluntad de escuchar a la población”, mencionó el vecino tapeño.

Asimismo, aseguró que todo el distrito de Tapay está indignado con el accionar de Gusman Huacallo, y piden que alguna autoridad provincial tome cartas en el asunto y lo sancione. Además, indicó que ya solicitaron que se paralicen las obras de la vía Malata – Tocayo.

“El alcalde tiene que respetar la propiedad privada, la población está indignada. El agente municipal del anexo Tocayo y el teniente gobernador ya solicitaron que se paralice esta obra”, indicó Ala.