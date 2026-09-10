Un incendio afecta al menos dos viviendas en el centro poblado de Pucchun, sector Santa Mónica, en el distrito de Mariscal Cáceres, provincia de Camaná. La emergencia se registra a la altura del ingreso a la ladrillería.

Según los primeros reportes, el fuego comenzó en una vivienda y rápidamente alcanzó al inmueble de a lado, mientras las llamas amenazan con extenderse hacia otras casas cercanas.

Hasta el momento no se determinó qué fue lo que provocó el hecho. Los pobladores intentan apagar las llamas, pero la falta de agua es un problema, mientras existe el riesgo de que el fuego avance y afecte más viviendas.

Ante la emergencia, los vecinos piden la presencia de los bomberos para controlar las llamas y evitar que el incendio cause mayores daños.