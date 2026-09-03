Illari Díaz Mayorga se convirtió en la nueva plusmarquista de Salto con Garrocha en Arequipa al superar los 3.00 metros de elevación durante la etapa regional en los Juegos Deportivos Escolares, un salto que le permitió romper el histórico récord de 2.90 metros que se mantenía vigente desde hacía varios años.

La estudiante del colegio Lord Byron llegó a esta marca tras un proceso de entrenamiento guiado por su entrenador, Carlos Reiley, quien destacó que superar los 2.90 metros representaba no solo un reto técnico, sino una barrera mental para el atletismo regional.

“Superar la marca de los 2.90 metros no era solo un objetivo técnico, sino una barrera mental para la disciplina en nuestra región. Illari demostró que con constancia y enfoque, la historia se puede reescribir”, expresó Reiley, al confirmar que esta marca es la más alta registrada en los últimos años.

Con este resultado, la garrochista arequipeña se alista para defender los colores de la región en sus próximos retos: la etapa macroregional en la ciudad de Moquegua y la gran cita nacional en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) en Lima, donde buscará reafirmar su liderazgo frente a las mejores atletas del país.