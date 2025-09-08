Con solo 15 años, el arequipeño Therry Málaga continúa sumando medallas a su colección; en el Campeonato Nacional Tercera Fecha de la disciplina tiro con arco se colgó la medalla de oro en la categoría sub-18, arco compuesto, tras superar al arquero Kenshi Atto con un puntaje de 133 contra 119 en las cinco rondas disputadas en el Campo de Fútbol 11 del Club Internacional.

A este primer lugar se le suma la medalla de plata lograda junto a André Chambi representando a Archery School AQP, cayendo en la final ante el club AELU, conformado por Kenshi Atto y Nicolás Arana con un puntaje de 106 a 81 en cuatro rondas.

Cabe señalar que en la Segunda Fecha del Campeonato Nacional, el deportista mistiano consiguió una medalla de plata, además de formar parte de la selección de tiro con arco este año, donde consiguió medalla de bronce en compuesto mixto.