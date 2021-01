Desde tempranas horas de la mañana, largas colas de compradores se pudieron ver en el exterior del centro comercial Makro, así como en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres y Río Seco.

Entre los productos más solicitados en Makro están los sacos de arroz, sacos de azúcar, leche y papel higiénico.

Mientras que en las plataformas comerciales no hay variación en los precios, pero sí mayor afluencia de personas, considerando que a partir de este fin de semana no habrá transporte particular, solo público, y la población está tomando precauciones.

VIDEO RECOMENDADO