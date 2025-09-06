Monseñor Javier Del Río Alba, arzobispo de Arequipa, resaltó la necesidad de formar profesionales solidarios y con vocación de servicio para lograr la transformación de la sociedad. Así lo mencionó durante la ceremonia del 64° Aniversario de la Universidad Católica de Santa María.

“Formar personas con liderazgo y conciencia social, cimentadas en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, física, moral, espiritual y socialmente, es una tarea urgente y necesaria. Esta visión está enraizada en el orden moral inscrito en el corazón humano e iluminada por el Evangelio de Cristo”, sostuvo.

El arzobispo destacó que, aunque Arequipa es la segunda región con mayor PBI del país, aún enfrenta desafíos como la anemia infantil y la desnutrición, por lo que es indispensable una transformación ética y espiritual que devuelva a Dios su lugar en la esfera pública.

Lo mencionado fue reforzado por el rector Jorge Luis Cáceres, quien consideró que la educación no puede reducirse solo a las aulas, sino que se debe convertir en una experiencia de vida.

Además, destacó la intervención de la casa de estudios en la atención de problemas sociales, como la recuperación de bienes patrimoniales de la ciudad, con la Casa Gibson, que está siendo restaurada. Junto al Centro Cultural UCSM y la Casona del Corregidor Abril y Maldonado, será una de las sedes del X Congreso de la Lengua Peruana y donde se recibirá al Rey de España en su visita en octubre de este año.

Al mismo tiempo, se trabaja en la apertura de 12 nuevos laboratorios para la enseñanza e investigación, así como a un fondo de S/ 1.5 millones destinado a estudios de posgrado en universidades de otros países.