La Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa recomendó declarar la nulidad de las resoluciones vinculadas a la contratación de la asistente social Yaritza Katherine Quispe Canaza, quien ha sido vinculada a la esposa del gobernador de Arequipa, Luz Marina Zevallos Patrón.

El motivo de la nulidad es la falta de sustento suficiente que acreditara su participación en las acciones implementadas durante la emergencia sanitaria por el sarampión.

La recomendación está contenida en el Informe Legal N.º 77-2026-GRA/GRS/GR-OAL, del 3 de agosto, que plantea dejar sin efecto las Resoluciones Administrativas N.º 238-2026-GRA/GRS/GR-OERRHH y N.º 239-2026-GRA/GRS/GR-OERRHH con las que fue contratada y al día siguiente desplazada a la sede del Gobierno Regional de Arequipa.

Entre las observaciones consignadas figura que no existiría sustento administrativo, presupuestal, contractual ni técnico suficiente que acredite la participación de Quispe Canaza en el Plan de Acción ejecutado por el sarampión. También contempla otros vicios que, para asesoría legal, no serían subsanables.

REVISAN DOCUMENTOS

Al respecto, la gerente regional de Salud, María de los Ángeles Choque Huaco, refirió que el procedimiento aún no ha terminado. “Está en trámite”, respondió la funcionaria tras explicar que los documentos elaborados durante la administración anterior están siendo revisados por quienes asumieron los cargos. “Todo personal que recibe un nuevo cargo tiene que evaluar todo lo que le han dejado pendiente para darle continuidad administrativa, siempre amparado en la normatividad”, indicó.

Ante las observaciones sobre la falta de acreditación de las labores realizadas por Quispe Canaza, la gerente evitó pronunciarse sobre el fondo del caso y sostuvo que corresponde a las áreas competentes emitir los informes respectivos. Agregó que las acciones contra el sarampión no se reducen únicamente a las campañas de inmunización. “Recordemos que sarampión no solo es vacunar, son otras medidas también que se instalan”, manifestó.