Más de 6 millones de soles es la adeuda del Matadero Metropolitano a la empresa Sedapar por el servicio de desagüe, situación que amenaza con paralizar sus operaciones y afectar el abastecimiento de carne en Arequipa.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Matadero Metropolitano, Rolando Apaza Larico, advirtió que Sedapar podría ejecutar el corte si no se concreta un pago inicial de 250 mil soles; solo se habrían depositado 40 mil soles.

El eventual cierre pondría en riesgo a 80 trabajadores del área operativa y entre 500 y 1000 usuarios que dependen de las actividades del camal.

Apaza indicó que el establecimiento abastece cerca del 80% de los mercados de Arequipa, por lo que una posible paralización de actividades, generaría el déficit de carne de vacuno y porcino.