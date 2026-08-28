Para el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, la crisis institucional en nuestro país es tan grave y profunda que si la presidenta “Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos su popularidad”. Así lo dijo en Exitosa.

La misma idea la emitió en Canal N: “No tendría 60% de aprobación, sino mínimo más de 80% como tuvo su padre”, aseveró.

En conversación con esos medios, Gutiérrez Cóndor aclaró que tal comentario no es un aliento a una medida inconstitucional como el cierre del Legislativo, pues aseguró que mantiene su defensa a los principios democráticos.

“Voy a hablar en crudo y quisiera pedir perdón anticipadamente al Perú. El Estado peruano está hecho una desgracia, está en crisis institucional por donde se le mire”, enfatizó ayer.

En esa línea, el defensor del Pueblo planteó la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para impulsar una reforma estructural que permita aplicar los cambios que requiere el país.

Críticas a defensor del Pueblo

Diputados de distintas bancadas cuestionaron las declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, al considerar que sus expresiones atentan contra el orden constitucional y la separación de poderes.

Así diputados de Renovación Popular lamentaron las palabras de Josué Gutiérrez. Paola Martínez, por ejemplo, le pidió “evaluar mejor su pronunciamiento” y exhortó a evitar fricciones. “Queremos, más bien, un consenso. Estamos esperando que el Ejecutivo mande las facultades para evaluarlas y, finalmente, otorgar las necesarias”, expresó.

“No es momento de estar en desuniones ni en declaraciones populistas. Así que el señor Josué Gutiérrez lo que tiene que hacer es controlarse y dejar ese tipo de declaraciones”, dijo a su turno Aldo Bravo.

En tanto, Rossana Alayza (Buen Gobierno) sostuvo que el defensor debe ser garante del orden constitucional y actuar con cautela, mientras Roxana Rocha (Renovación Popular) calificó sus declaraciones de “inaceptables” y “antidemocráticas”.

Por su parte, Jair Manrique (Ahora Nación) rechazó las expresiones de Gutiérrez y afirmó que no está a la altura del cargo, cuestionando que sugiera la disolución del Congreso por razones de popularidad.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad