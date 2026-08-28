El proyecto de ley para que el Congreso delegue facultades legislativas al gobierno de Keiko Fujimori ya tiene luz verde, al menos del Poder Ejecutivo. En efecto, el Consejo de Ministros aprobó ayer el documento y lo remitirá hoy al Parlamento.

Así lo anunció el premier Luis Galarreta, quien en declaraciones a la prensa precisó que la propuesta incluye un total de 66 pedidos en ocho materias: seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres y respuesta ante emergencias (como el fenómeno El Niño), fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, temas tributarios, simplificación administrativa y reforma estructural y modernización del Estado.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) precisó que se plantea otorgar un plazo de 120 días calendario para que el Gobierno formule los correspondientes decretos legislativos.

“Los 66 pedidos de diferentes sectores tienen un sustento razonable y lógico y, sobre todo, están enfocados en poner orden, no solo en las calles, sino orden en el Estado”, enfatizó el primer ministro, quien agregó que los ministros están dispuestos a exponer las solicitudes ante la Cámara de Diputados para la pronta aprobación del paquete de medidas.

ADELANTOS

El proyecto para las facultades propone una reforma integral para recuperar el orden en las calles y enfrentar de manera eficaz al crimen organizado. En esa línea, se plantea establecer un marco legal para declarar a los grupos criminales como organizaciones terroristas.

Como ya se anticipó, también se plantea que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) den apoyo operativo a la Policía Nacional e intervengan de manera temporal en la seguridad externa de los penales.

Asimismo, se contempla facultar al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) a entregar bienes de ayuda humanitaria de manera directa y excepcional durante los primeros 15 días de ocurrida una emergencia.