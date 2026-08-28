El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informó que el gabinete ministerial dio luz verde al proyecto de ley mediante el cual el Ejecutivo solicita al Congreso facultades legislativas.

El documento contempla 66 pedidos normativos específicos y será enviado oficialmente este viernes 28 de agosto a la Cámara de Diputados.

La propuesta fue elaborada antes de cumplirse los primeros 30 días de la administración de la presidenta Keiko Fujimori.

El Ejecutivo prevé que los ministros de cada sector sustenten las materias solicitadas ante las comisiones ordinarias del Parlamento antes de que estas sean evaluadas por el Senado.

Entre las medidas planteadas figuran acciones para reforzar el orden interno, con propuestas elaboradas por los sectores Interior y Justicia para endurecer las sanciones contra organizaciones dedicadas a la extorsión y el sicariato.

El proyecto incluye además una modificación para que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pueda declarar directamente estados de emergencia frente a desastres naturales.