El Gobierno declaró de interés nacional el Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador, así como sus eventos conexos, que se realizarán en territorio peruano durante 2026.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 136-2026-RE, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma dispone la aplicación del procedimiento especial de contratación contemplado en la Ley N.º 30154 para la organización del encuentro bilateral.

Aplicarán procedimiento especial de contratación

La Ley N.º 30154 regula un procedimiento especial de contratación para la realización en Perú de transmisiones del mando supremo y cumbres internacionales declaradas de interés nacional, además de sus eventos conexos.

Este mecanismo contempla actividades que cuentan con la participación de jefes de Estado, jefes de Gobierno, altos dignatarios y comisionados.

Con la declaratoria, las contrataciones necesarias para la realización del Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador podrán acogerse al procedimiento establecido en dicha legislación.

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Cancillería financiará organización del encuentro

La resolución establece que la aplicación de la medida será financiada con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, precisa que la organización no demandará recursos adicionales al Tesoro Público y deberá realizarse conforme a las disposiciones legales vigentes.

La Resolución Suprema N.º 136-2026-RE también deberá ser publicada en la sede digital del Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano.

Encuentro Presidencial Perú-Ecuador se realizará en 2026

El Gabinete Binacional Perú-Ecuador constituye un mecanismo de coordinación bilateral que reúne a autoridades de ambos países para abordar asuntos de interés común.

La resolución difundida este jueves establece que la XVII edición y el correspondiente Encuentro Presidencial se desarrollarán en Perú durante el presente año.

La norma lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.