“Todavía no encontramos las garantías suficientes para que mi esposa pueda retornar al país (...) reunir la familia y que no vaya a continuar la persecución judicial contra ella”. Con estas palabras, el expresidente Ollanta Humala descartó que Nadine Heredia, asilada en Brasil, regrese al país.

En conversación con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Humala Tasso defendió la permanencia de su cónyuge en el vecino país. El exmandatario, quien hace casi un mes recuperó su libertad, sostuvo que en el Perú aún se desarrollan investigaciones que involucran a Nadine Heredia pese a que ella nunca ha sido funcionaria pública

A modo de ejemplo, mencionó el Caso Gasoducto Sur Peruano, que –aseguró– carece de sustento técnico y apuntan específicamente a la ex primera dama.

REVANCHA

El exgobernante también enfatizó que estuvo injustamente recluido en el penal de Barbadillo durante 15 meses, y destacó que la investigación por la que recibió una condena de 15 años de prisión –por lavado de activos– fue anulada por el Tribunal Constitucional (TC)

En esa línea, adelantó que buscará una reparación histórica frente a lo que calificó como una detención ilegal impulsada por sus adversarios políticos.

“He decidido plantear una demanda al Estado peruano para que se nos pida disculpas, no solamente a mí, sino también a mi esposa Nadine, a los dirigentes del partido y al Partido Nacionalista, que le devuelvan al Partido Nacionalista la inscripción que se perdió gracias a la criminalización del partido y de sus dirigentes”, resaltó.

Humala detalló que ya ha instruido a su equipo legal para que elaboren dicha denuncia en un plazo breve. Arguyó que no basta con el fallo del Tribunal Constitucional (TC) para restablecer su reputación ante la ciudadanía y la comunidad internacional.

Agregó que salió de prisión “más fuerte” y que la verdad pone las cosas en su lugar.