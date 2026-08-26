Ollanta Humala participó en una actividad pública este martes durante una conferencia ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).
En el encuentro habló sobre los 15 meses que permaneció en el penal de Barbadillo, luego de que el Tribunal Constitucional anulara recientemente la investigación por lavado de activos vinculada a su caso.
El exmandatario sostuvo que su permanencia en prisión no afectó su determinación y atribuyó esa fortaleza a su convicción de inocencia y al respaldo de su familia. También indicó que ahora busca resolver los procesos judiciales que aún mantiene relacionados con OAS y Odebrecht.
“Sabía que esto tenía que revertirse de todas maneras porque si no hay delito, por más sicarios que haya en la fiscalía o en el Poder Judicial, en algún momento la verdad y el tiempo van a poner las cosas en su lugar. Así que me he dedicado a actividades y creo que he salido más fuerte de cómo entré”, afirmó.
Humala también anunció que su equipo legal prepara una demanda contra el Estado peruano. Con esta acción pretende solicitar disculpas para él, Nadine Heredia, dirigentes y el Partido Nacionalista, además de pedir la recuperación de la inscripción de dicha organización política.
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