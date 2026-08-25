La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se reunió este martes 25 de agosto con Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, para abordar el fortalecimiento de la cooperación del organismo con el Perú.

El encuentro se realizó en Palacio de Gobierno y tuvo como principales ejes la seguridad ciudadana y la preparación del país frente al fenómeno El Niño. La reunión fue informada oficialmente por la Presidencia de la República.

Gobierno y CAF evalúan cooperación en seguridad e infraestructura

Durante la reunión, Fujimori y Díaz-Granados dialogaron sobre mecanismos para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado en seguridad y frente a los posibles efectos de El Niño.

La agenda también comprendió infraestructura básica, redes de agua y saneamiento, educación, salud digital y conectividad.

La mandataria indicó que el Ejecutivo y CAF trabajan sobre iniciativas específicas y adelantó que se esperan anuncios sobre esta cooperación en las próximas semanas.

Asimismo, Fujimori señaló que su Gobierno evalúa con CAF la ampliación de las líneas de crédito y del apoyo que el banco de desarrollo puede brindar al Perú durante los próximos años.

CAF plantea apoyo contra el crimen transnacional

Por su parte, Sergio Díaz-Granados informó que los equipos técnicos de CAF trabajan coordinadamente con el Gobierno peruano para fortalecer diferentes procesos, con especial atención a la seguridad.

El presidente ejecutivo de CAF sostuvo que el organismo puede contribuir al fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y a la lucha contra el crimen transnacional, incluida la coordinación del Perú con los países fronterizos.

La seguridad ya había sido señalada como uno de los temas prioritarios de la relación entre CAF y la nueva administración. En julio, antes de asumir la Presidencia, Fujimori sostuvo encuentros con representantes del organismo para abordar la agenda de desarrollo del país.

El Niño entra en la agenda de cooperación con CAF

Otro de los principales puntos de la reunión fue la preparación frente al fenómeno El Niño. Díaz-Granados señaló que CAF está dispuesto a proporcionar asistencia técnica y financiamiento para mejorar la planificación y respuesta frente a sus efectos en América Latina y el Caribe.

La coordinación ocurre mientras el Perú mantiene activa su preparación ante este evento climático. El último informe técnico disponible de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), fechado el 14 de agosto, mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y prevé que el evento continúe con una magnitud más probable entre fuerte y extraordinaria hasta el verano.

Además, el Gobierno constituyó el 12 de agosto la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño y posteriormente aprobó medidas mediante el Decreto de Urgencia N.° 008-2026 para ejecutar intervenciones frente al peligro por precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

La cooperación de CAF frente al evento climático ya había sido abordada días atrás. El 15 de agosto, representantes del organismo y el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinaron apoyo para la respuesta ante El Niño, incluyendo acciones de prevención.