Héctor Vargas, presidente del directorio de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU), sostuvo que instalar cámaras de seguridad en los buses ya no sería suficiente para disuadir los ataques de extorsionadores.

Ante esta situación, Vargas planteó como alternativa la implementación de sistemas de pago sin contacto en los buses, con el objetivo de que los conductores dejen de manejar dinero en efectivo durante sus recorridos.

“Creo que las cámaras incluso ya fue una historia que debió haberse implementado hace un tiempo, pero que hoy pensamos que no ayudaría, porque ya el tema de la prevención de esa manera ha cambiado, los delincuentes han mutado”, indicó a RPP.

“Estamos proponiendo más bien una alternativa: si es que es posible de que se cambie la mecánica y que ya no se compren cámaras, porque eso ya no va a ser disuasivo[...], sino que se implementen mecanismos dentro de los buses del pago sin contacto, de tal manera que eso sirva para que 20 000 o 22 000 unidades tengan el mecanismo del pago sin contacto, y ya los conductores no tengan el efectivo por el cual los delincuentes los extorsionan, por tener el efectivo de la mano”, agregó.

Asimismo, Vargas cuestionó el Plan Escudo del Ministerio del Interior, al considerar que se trata de una medida que no presenta mayores novedades, pues, según afirmó, ya se viene aplicando desde 2025.

“Eso lo hemos señalado, es más de lo mismo y porque es una medida aislada. Decíamos que el Plan Escudo, de repente el nombre ha cambiado, pero eso se está implementando desde el año pasado. La Policía está en nuestros terminales, nos acompañan en el camino. Hoy día, el Ejército ha ingresado y está haciendo la misma labor. Entonces, el resultado que estamos teniendo es el mismo, no ha cambiado mayormente”, afirmó.

Vargas se reunió el último lunes con el ministro de Transportes, Rafael Rey, para abordar la problemática de inseguridad que afecta al sector. Durante el encuentro, el dirigente solicitó, entre otras medidas, la implementación de la “unidad de élite”, creada en noviembre de 2025 mediante la Ley 32490.

“[Planteamos] la creación de la unidad de élite y que esto ya esté en el documento, a pesar de que es ley, pero que no se ha cumplido. Para nosotros es un tema central y puntual. Poco se está hablando de la creación de la unidad de élite, que fue creada el año pasado por ley, pero que para nosotros es un tema muy importante, porque están hablando de medidas aisladas, el Plan Escudo, el plan tal”, señaló.