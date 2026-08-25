Agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron en Carabayllo a Luis Eduardo Vera, de 68 años, conocido con el alias de ‘Maestro Rochi’, por su presunta vinculación con el delito de tráfico ilícito de drogas.

Según informó América Noticias, la intervención se realizó dentro de un inmueble ubicado en la séptima etapa de la urbanización El Sol de Carabayllo. Según información policial, Vera sería el presunto cabecilla de una agrupación denominada Los Fantasmas del Norte.

Policía intervino a otras dos personas en Carabayllo

De acuerdo con la versión policial, el investigado habría cumplido anteriormente una condena de nueve meses en el penal de Lurigancho por tráfico ilícito de drogas.

Durante la intervención, los agentes encontraron a otras dos personas dentro del inmueble. Una de ellas fue identificada como Marlos Mendoza Salinas, de 30 años, alias ‘Gil’, a quien la Policía atribuye la presunta función de transportar sustancias ilícitas.

También fue intervenida una menor de edad, cuya identidad debe mantenerse bajo reserva. Las autoridades buscan establecer su situación y las circunstancias de su presencia en el lugar.

Grupo Terna reporta hallazgo de droga, arma y municiones

Durante el registro del inmueble, los efectivos reportaron la incautación de siete paquetes tipo ladrillo de una sustancia que sería droga y 10 mil ketes de presunta pasta básica de cocaína, según la información proporcionada por la Policía.

Los agentes también encontraron un arma de fuego, dos cacerinas y municiones de diferentes calibres, elementos que fueron incorporados a las diligencias.

El material hallado fue registrado y lacrado como parte del procedimiento policial. Las investigaciones deberán determinar la composición y peso de las sustancias incautadas, así como la procedencia y situación legal del arma.

Intervenidos fueron trasladados a la Dirección Antidrogas

Tras concluir el operativo, Luis Eduardo Vera y los demás intervenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro).

La unidad especializada quedó a cargo de las diligencias para establecer la procedencia de las sustancias y del armamento, además de determinar la eventual participación de los intervenidos en los hechos investigados.

Las pesquisas también buscarán establecer la existencia y estructura de la presunta organización denominada Los Fantasmas del Norte, mencionada por fuentes policiales durante la intervención.