Cinco presuntos integrantes de una banda vinculada con ataques contra empresas de transporte público fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

Según RPP, el operativo estuvo a cargo de agentes de la División de Extorsiones de la Dirincri, quienes detuvieron a Erick Rebaza Guillén, Analí Barraza Chuquimajo, Jonathan Meza Reyes y Jaron Angulo Naranjo. En tanto, Cristofer Francia Zacata, quinto presunto integrante de la banda, fue intervenido por efectivos del Departamento de Investigación Criminal de Villa El Salvador.

Durante el operativo, los agentes también incautaron dos pistolas con sus respectivas cacerinas abastecidas, además de municiones, 1 200 soles en efectivo y seis teléfonos celulares.

“Las personas intervenidas ya tienen arraigo criminal por delitos contra el patrimonio y robo. La Policía Nacional del Perú continúa realizando las diligencias urgentes, inaplazables. Van a ser sometidas estas estas armas al estudio microscópico comparativo, porque es la línea de acción que se ha seguido después de un último grave atentado a un valeroso transportista”, indicó el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

La Policía investiga a los detenidos por su presunta vinculación con una serie de ataques contra empresas de transporte público. Entre los casos bajo investigación figura el atentado ocurrido el pasado 23 de agosto contra un conductor de la empresa Nueva América.

El ataque se produjo en la zona limítrofe entre Surco y San Juan de Miraflores, tras lo cual la empresa decidió suspender sus operaciones por tiempo indefinido.

Tras el ataque a balazos que dejó herido a un conductor el último domingo, efectivos del Ejército y la Policía asumieron el resguardo del local de la empresa de transportes Nueva América.