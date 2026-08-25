Un hombre identificado como Jesús Flores resultó gravemente herido de bala luego de intervenir ante una presunta agresión contra una mujer en la urbanización El Carmen, en el distrito de Comas, según información policial difundida por América Noticias.

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo, cuando Flores se encontraba reunido con un grupo de amigos. De acuerdo con la información recogida en el lugar, los presentes observaron que Erick Minaya Guerra presuntamente agredía físicamente a su pareja en la vía pública.

Flores decidió intervenir para detener la agresión. Durante la posterior altercación, Minaya Guerra habría sacado un arma de fuego y realizado varios disparos contra el hombre.

Jesús Flores fue trasladado al Hospital Sergio Bernales

Tras resultar herido, Flores intentó ponerse a salvo y logró ingresar a la vivienda de una vecina. Sus acompañantes posteriormente lo auxiliaron y trasladaron de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, ubicado en Collique.

La víctima presenta graves lesiones en la zona abdominal y requiere atención quirúrgica debido a los daños ocasionados por los disparos, de acuerdo con la información difundida sobre su estado de salud.

Flores permanece hospitalizado y bajo observación médica. Sus familiares se mantienen pendientes de su evolución y de las intervenciones que requiera como parte de su tratamiento.

Policía detuvo a sospechoso del ataque

Agentes de la Comisaría de La Pascana realizaron diligencias en la zona y detuvieron a Erick Minaya Guerra como presunto autor de los disparos.

El sospechoso fue trasladado a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas, donde permanece mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.

Según la información policial, el arma de fuego presuntamente utilizada en el hecho habría sido ocultada antes de la intervención de los agentes. Las autoridades continúan con la recopilación de evidencias y las declaraciones de los testigos.

Ministerio Público evalúa situación legal del detenido

El Ministerio Público deberá determinar las acciones correspondientes contra el detenido sobre la base de los elementos recabados durante las diligencias policiales y fiscales.

Según la información difundida sobre el caso, se evalúa un eventual requerimiento de prisión preventiva. La situación jurídica de Minaya Guerra dependerá de las diligencias fiscales y de las decisiones que adopte el órgano jurisdiccional competente.