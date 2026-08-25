Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su casa en el Callao, específicamente en el pasaje Las Magnolias, ubicado en el asentamiento humano Consuelo González de Velasco.

De acuerdo con RPP, dos sujetos encapuchados ingresaron a la vivienda y dispararon contra el hombre a sangre fría.

El hombre fue trasladado de emergencia por su esposa al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión; sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La esposa de la víctima señaló que uno de los atacantes recibió un disparo en la pierna durante el tiroteo, una circunstancia que permitió a la Policía identificar y ubicar a uno de los sospechos.

Tras ser alertada sobre el ataque, la Policía Nacional desplegó un operativo que permitió ubicar a un joven de 18 años tendido en el pavimento, quien presentaba una herida de bala en una de las piernas.

El joven fue llevado de inmediato al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece internado bajo custodia policial.

Por otro lado, los peritos que acudieron al lugar encontraron tres municiones percutadas, las cuales fueron recogidas como parte de las evidencias para esclarecer el asesinato.

Las autoridades identificaron a la víctima como Gean Carlos Novoa Rabanal. En tanto, las investigaciones continúan para determinar el móvil del asesinato, sin descartar que se trate de un ajuste de cuentas.