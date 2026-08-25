Un informe técnico elaborado por la exconcesionaria Rutas de Lima advierte sobre el deterioro del puente Chillón, ubicado en la Panamericana Norte, y recomienda reemplazar su superestructura debido a las condiciones que presenta.

La infraestructura, construida en 1952, soporta diariamente el tránsito de vehículos particulares y unidades de carga pesada en una de las principales vías de conexión de Lima Norte.

Según el documento citado en América Noticias, la falta de una intervención incrementaría la vulnerabilidad de la estructura. En la zona se observan fisuras, grietas y elementos metálicos expuestos en diferentes puntos del viaducto.

Informe recomienda reemplazar superestructura del puente Chillón

La evaluación técnica señala la necesidad de reemplazar la superestructura del puente. La infraestructura se aproxima al periodo estimado como límite de su vida útil, situado hacia 2026 de acuerdo con la información proporcionada.

El tránsito permanente de vehículos pesados constituye otro factor de desgaste para el viaducto. Miles de personas circulan diariamente por la infraestructura y sus inmediaciones.

Pese al diagnóstico mencionado, según el reporte difundido no se ha informado hasta el momento sobre un plan oficial para ejecutar el reemplazo de la estructura.

Puente Bethania sería alternativa ante cierre del puente Chillón

En caso de una emergencia que obligue a interrumpir el tránsito por el puente Chillón, el plan de desvío contempla trasladar el flujo vehicular aproximadamente 650 metros hacia el este, en dirección al puente Bethania.

Esta infraestructura permite la conexión entre Puente Piedra y Los Olivos. Sin embargo, los reportes recogidos advierten que el puente alternativo también presenta problemas de mantenimiento.

El puente Bethania no habría sido diseñado para recibir vehículos de carga pesada de gran tonelaje. Pese a ello, unidades de estas características circulan diariamente por su plataforma.

Robo de piezas y falta de mantenimiento afectan al puente Bethania

A las condiciones estructurales se suma el reporte de residentes sobre el robo de componentes metálicos del puente Bethania.

La situación genera preocupación debido a que esta infraestructura tendría que asumir parte del tránsito de la Panamericana Norte ante un eventual cierre del puente Chillón.

El incremento de la circulación sobre una estructura que no fue proyectada para determinadas cargas podría elevar su nivel de exigencia. Una evaluación especializada deberá determinar su capacidad actual y las intervenciones necesarias.

Sismos y crecida del río Chillón elevan preocupación

Los informes también consideran los efectos que podrían generar eventos naturales sobre ambas estructuras, entre ellos un sismo de gran magnitud o un incremento considerable del caudal del río Chillón asociado a episodios climáticos extremos.

Especialistas consultados señalan que las crecidas del río pueden afectar las bases de los puentes debido a la fuerza de la corriente y a las alteraciones que se producen en el terreno que sostiene la infraestructura.

El deterioro acumulado, las cargas vehiculares y la exposición a fenómenos naturales forman parte de los factores que deberán ser evaluados por las autoridades responsables para determinar las medidas de prevención e intervención.